Nüfus müdürlükleri YKS dolayısıyla hafta sonu da açık olacak

06 Haziran 2024 12:05 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:34

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 8 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

"İŞLEMLER RANDEVUSUZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.