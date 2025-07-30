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 | Banu İriç

Numan Kurtulmuş'tan komisyon açıklaması: Tarih belli oldu!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' süreci için Meclis'teki komisyona dair merakla beklenen açıklama geldi. Süreçle ilgili kurulacak komisyonda tarihi duyurdu.

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Numan Kurtulmuş'tan komisyon açıklaması: Tarih belli oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 18:52

sürecinde 'de kurulacak olan komisyona dair çalışmalar sürüyor. TBMM Başkanı Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalarına ayının ilk haftasında başlayacağını açıkladı.

Numan Kurtulmuş'tan komisyon açıklaması: Tarih belli oldu!

"NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞU ARAYACAĞIZ"

Kurtulmuş yaptığı açıklamasında şunları ifade etti: "Başından itibaren mümkün olduğunca az konuşarak süreci yürütmeye çalışıyorum. Hassas bir konu. Türkiye'nin ayaklarına bir pranga olarak buruldu ve şimdi tarihi fırsat olarak çıktı. Silahların bırakılmasıyla bu konudaki sorumluluk TBMM'den geçer. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bırakılmaya devam ediyor. Bu örgütün silah bırakma süreci ile yasal bir takım düzenlemeler yapacak. Kamuoyunun hassasiyetini göz önünde bulundurarak şeffaf biçimde yürütülmelidir. Altın oran Kürdün onuru Türk'ün gururudur. Bu politik tartışmanın yapılacağı bir zemin değildir. 86 milyon milletimizin hep birlikte bu sorunun ortadan kaldırılması için fedakarca çalışılacağı bir süreçtir. Bütün partilerin görüşlerini dinledim, sonuç olarak bir çalışma yürüteceğiz. Komisyonun odağına sürecin nasıl çözümleneceğini koyacağız. Meclis açıldığında ilk hafta programımıza alacağız. Nitelikli çoğunluğu arayacağız. Bu bütün partilerin aldığı karar olarak ilerlemeli. Sürece destek veren partileri yürekten tebrik ediyorum."

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#tbmm
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