Numan Kurtulmuş'tan Mahmud Abbas'a anlamlı hediye: Filistin davasına bağlılığı temsil ediyor

15 Ağustos 2024 17:59 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 18:09

TBMM Genel Kurulu'ndaki Filistin özel oturumu için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel kurula hitap etmeden önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Meclis'te gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Mahmud Abbas ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş görüşmenin sonunda ise Filistin davasına sadakatin simgesi olarak 3 anlamlı hediyeyi takdim etti.

NUMAN KURTULMUŞ: FİLİSTİN HALKINA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Filistin davasının daha ileriye gitmesi için Meclis'teki özel oturumun önemli bir katkı sunacağını dile getiren Meclis Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası arenada Filistin halkına ve davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve çetesinin suçlarına ortak olanların uluslararası mahkemelere yargılanacağını söyleyen Numan Kurtulmuş, Netanyahu'ya meclis kürsüsünde söz veren ABD'ye de eleştiride bulundu. Uzun yıllar sürecek yeni bir mücadelenin başladığını ifade eden Kurtulmuş, yeni dönemin insanlık cephesinin güçleneceği bir dönem olacağını savundu.

MAHMUD ABBAS: TÜRKİYE SERGİLEDİĞİ DURUŞLA ÖNCÜ OLDU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise görüşmede yaptığı açıklamada, Türkiye'de her zaman kendisini evindeymiş gibi hissettiğinin altını çizdi. Geçmişte Osmanlı Devleti'nin Kudüs ve Filistin meselesiyle ilgili duruşunu bugün de Türkiye'nin sergilediğini kaydeden Abbas, Türkiye'nin katliamın başlangıcından beri Filistin halkının yanında olduğunu, yaptığı yardımlarla da bu konuda öncü olduğunu belirtti.

MAHMUD ABBAS'A ANLAMLI HEDİYE

Öte yandan görüşmenin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a 3 anlamlı hediye takdim etti. Kurtulmuş Abbas'a; Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı altın kaplama bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti.

Hediyeyi verdikten sonra kısa bir açıklama yapan Kurtulmuş, "Bizim örfümüzde silah, bayrak ve Kur’an-ı Kerim davaya sadakatin remzidir. Böylece Filistin davasına bağlılığımızı teyit etmiş olduk" diye konuştu.

Meclis Başkanı ayrıca günün anısına MEB Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan, üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin simgesi, Filistin bayrağının renkleri ve TBMM logosunun bulunduğu bir atkı da hediye etti. Hazırlanan atkılar ayrıca Meclis Genel Kurulundaki milletvekilleri ile davetlilere de dağıtıldı.