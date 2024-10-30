Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: "Demokratik bir süreçle halledeceğiz"

30 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:22

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Kurtulmuş, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.

"KARDEŞLİK ORTAMINI TESİS EDECEĞİZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.