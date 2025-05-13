Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı: Olaylarda 13 polis yaralandı, 97 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen konferans sırasında konuşma yapan Nurettin Yıldız’a yumurta fırlatılmasıyla başlayan protestolar, gece saatlerinde arbedeye dönüştü. Olaylarla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 97 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferans sırasında konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız, kürsüde konuşma yaparken yumurtalı saldırıya uğradı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) organize ettiği “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı etkinlikte sahne alan Yıldız’a, etkinlik öncesi üniversite kampüsünde düzenlenen bir yürüyüşle de tepki gösterildi. Konferans boyunca polis ekipleri kampüs çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

NURETTİN YILDIZ'A YUMURTA FIRLATILDI

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından organize edilen “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Nurettin Yıldız’a, kürsüde konuştuğu sırada yumurta fırlatıldı. Konferans öncesinde de kampüs içinde Yıldız’a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenmiş, çevik kuvvet ekipleri üniversite çevresinde güvenlik önlemleri almıştı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: 13 POLİS YARALI, 97 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği, 13 Mayıs Salı akşamı saat 20.45 sıralarında üniversitenin Kuzey Kampüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, protestocu grubun bir öğrenci kulübünün faaliyetini engellemek amacıyla toplandığını ve Çevik Kuvvet ekiplerine saldırdığını belirtti. Açıklamada, çıkan olaylarda 13 polisin hafif şekilde yaralandığı, 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Valilik, üniversite içinde ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.