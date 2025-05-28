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 | Baran Aksoy

Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor! Bakan Kurum paylaştı: Kardeşliğimizin sembolüdür

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ'nin yaptığı çalışmalar neticesinde; terör olayları sırasında büyük yıkım yaşayan Mardin'in Nusaybin ilçesi yeni bir görünüm kazandı. İlçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edildi. Murat Kurum konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün Nusaybin’deki yuvalarımız sadece inşa edilen binalar değil, kardeşliğimizin de sembolüdür" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 12:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2015-2016 yıllarındaki terör olayları sırasında büyük yıkım yaşayan Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen imar çalışmalarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

TERÖR ŞEHRİ MAHVETMİŞTİ...

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, terör olayları nedeniyle 3 binden fazla konut ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği Nusaybin’de kapsamlı bir yeniden inşa süreci başlatıldığı ifade edildi.

Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor! Bakan Kurum paylaştı: Kardeşliğimizin sembolüdür

5 BİNDEN FAZLA KONUT YAPILDI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda ilçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziyeevi inşa edildiği bilgisi verildi.

ALTYAPI YENİLENDİ

Yeni konut ve iş yerlerinin, deprem yönetmeliğine uygun olarak ve yerel mimari esas alınarak inşa edildiği; altyapının yenilendiği, ayrıca oyun parkları, spor sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanların oluşturulduğu kaydedildi.

Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor! Bakan Kurum paylaştı: Kardeşliğimizin sembolüdür

"KARDEŞLİĞİMİZİN SEMBOLÜDÜR"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin’de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin’e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin’deki yuvalarımız sadece inşa edilen binalar değil, kardeşliğimizin de sembolüdür" ifadelerini kullandı.

https://x.com/murat_kurum/status/1927600187062562915

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