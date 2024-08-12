Nusret'te gelen hesap sosyal medyayı ikiye böldü!

12 Ağustos 2024 15:44 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:12

Mazhar Alanson'un sahnede sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu! Özkan Uğur'un yokluğu böyle anlattı

Mazhar Alanson'un sahnede sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu! Özkan Uğur'un yokluğu böyle anlattı

Ete tuz dökme hareketiyle (saltbae) fenomen haline dönüşen Nusret Gökçe yine gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Nusret'in Etiler restoranına giden 7 kişilik arkadaş grubu gelen hesapla şaşkına döndü.

NUSRET'E GİTTİLER, GELEN HESAPLA ŞOKE OLDULAR

Gelen hesabı sosyal medyada paylaşan kullanıcılar bu fiyatların normal olup olmadığını sorguladı. 7 kişilik gruba tam 16 bin 372 TL hesap geldi.

Gelen hesap sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi kullanıcılar fiyatları normal bulurken, kimileri de fiyatların pahalı olduğunu savundu.