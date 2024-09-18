Oba Makarna Fabrikası'ndaki patlamada sıcak gelişme! Şüpheliler ifadeye çağrıldı
Üç gün önce öğlen saatlerinde Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş 30 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan felakete ilişkin fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli ifadeye çağırıldı.
Hafta sonu Oba Makarna fabrikasında meydana gelen büyük patlama sonucu 30 kişi yaralanmış ve 1 işçi de hayatını kaybetmişti. Meydana gelen patlama sonrası akıllara 'ihmal mi var?' sorusu gelirken patlamanın çatı katında gerçekleştiği öğrenilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli ifadeye çağrıldı.
7 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada gerçekleşen patlamayı araştırmak amacıyla iki müfettişin görevlendirildiğini duyurmuştu.
Patlamanın nedeni üzerinde ekiplerin çalışmaları halen devam ederken Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dahilinde, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de yer aldığı 7 kişi, ifade vermek üzere Hendek Adliyesi'ne çağrıldı. Şüphelilerin savcılıkta sorgulandığı bilgisi paylaşıldı.