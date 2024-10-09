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Oba Makarna'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Bir acı haber daha geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:37
Oba Makarna&#039;daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Bir acı haber daha geldi

Sakarya'da Oba Makarna fabrikasında meydana gelen korkunç patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak'tan acı haber geldi. Albayrak tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Sakarya'nın Hendek​ ilçesinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül'de korkunç bir patlama​ meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Hastanede tedavisi devam eden ağır yaralılardan ilk olarak 22 yaşındaki Eray Kızıldağ  yaşam savaşını kaybetti. Ardından bir acı haber de 24 yaşındaki Güven Albayrak'tan geldi.

Oba Makarna'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Bir acı haber daha geldi - 1. Resim

PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde devam eden Güven Albayrak 25 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bununla birlikte makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. 

Oba Makarna'daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Bir acı haber daha geldi - 2. Resim

FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı.

İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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