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Ocaktan sızan gaz yaşlı çiftin sonu oldu

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 May 2024 09:23 - Güncelleme : 24 May 2024 09:28
Ocaktan sızan gaz yaşlı çiftin sonu oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanda yaşayan 72 yaşındaki Ali Elitok ve eşi 73 yaşındaki Akkız Elitok'u evin salonunda hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı çiftin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, Alanya Belediyesi Morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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