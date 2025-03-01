Öcalan'ın çağrısı ardından Bahçeli'den DEM Parti'ye telefon!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamayla başlayan süreçte teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.

"RAHAT OLUN, BU ÜLKEYİ BİRLİKTE DEMOKRATİKLEŞECEĞİZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı aradığı öğrenildi. Tuncer Bakırhan, Medya Haber TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu ayrıntıyı paylaştı.

Öcalan’ın, Bahçeli’nin çıkışını önemsediğini aktaran Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrısından sonra rolünü oynayabileceğini söyledi” bilgisini paylaştı.

Bakırhan, Bahçeli’nin “Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz” dediğini aktardı.

Bahçeli’nin kendisini tebrik ettiğini söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti: “ Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız.