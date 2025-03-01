Öcalan'ın çağrısı sonrası yeni aşamaya geçiliyor! Devletin 3-4 aylık planı belli

Devletin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü süreçte haziran ayında ikinci aşamaya geçileceği belirtilirken, örgütün henüz net bir silah bırakma taahhüdünde bulunmadığı ifade ediliyor. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, örgüt yöneticilerinin üçüncü ülkelere gidebileceğini, eli silah tutmamış olanların ise Türkiye’ye dönebileceğini açıkladı.

TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, devletin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü yeni sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. İmralı ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Koç, devletin önümüzdeki 3-4 aylık süreçte gözlem yapma planı olduğunu ve haziran ayında ikinci aşamaya geçileceğini ifade etti.

"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ 3. ÜLKELERE GİDECEK, SİLAH BIRAKMA SÖZÜ YOK"

Sürecin detaylarına ilişkin bilgi veren Koç, örgüt yöneticilerinin üçüncü ülkelere gitmesine izin verileceğini, eli silah tutmamış olanların ise Türkiye’ye dönebileceğini söyledi. Ancak, terör örgütünün henüz net bir silah bırakma taahhüdünde bulunmadığını vurgulayan Koç, “Terör örgütüyle ateşkes gibi bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT, ÖCALAN’IN KONGREYE KATILMASINI İSTİYOR"

Örgüt içinde farklı taleplerin olduğuna dikkat çeken Koç, PKK’nın Öcalan’ın bizzat kongreye katılmasını talep ettiğini, ancak devletin böyle bir şeye asla destek vermeyeceğini belirtti. "YPG içinde de bir direnç olduğu gözleniyor" diyen Koç, toplumda ise terörün sona ermesine yönelik büyük bir destek olduğunu ifade etti.

"SÜRECİN ARKASINDA ABD, İRAN VE İSRAİL DE VAR"

Sürecin sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele olmadığını vurgulayan Yücel Koç, “Bu, komşu ülkelerdeki terörü bitirmek için atılmış bir adım” dedi. Türkiye’nin, terörle mücadelesinde yalnızca ABD değil, İran ve İsrail gibi ülkelerin de belirleyici bir rol oynadığını kaydetti. Koç, “Sadece destek verilse bile Fırat’ın doğusu süpürülebilir” ifadeleriyle sürecin bölgesel etkilerine dikkat çekti.