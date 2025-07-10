Öcalan'ın kullandığı o ifade ne anlama geliyor? Ersan Şen'den ses getirecek iddia

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın videolu çağrısında kullandığı ifade TGRT Haber'de tartışıldı. Avukat Ersan Şen, Öcalan'ın asıl amacının ne olduğuyla ilgili ses getirecek bir iddia ortaya attı.

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma aşamasına geçiliyor. 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde başlayacak süreç sonrası 12 Temmuz Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.

Süreçle ilgili hareketli hafta DEM Parti İmralı görüşmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyeti kabul etmesiyle sürdü. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, tutuklu bulunduğu İmralı'dan yaptığı videolu çağrıda "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum." ifadeleriyle örgüte seslenmişti.

"KOMÜNALİST YOLDAŞLIK"

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında konuyla ilgili önemli yorum ve değerlendirmeler yapıldı. Avukat Prof. Dr. Ersan Şen, videolu çağrıda Öcalan'ın kullandığı bir ifadeye dikkat çekti.

Şen, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın "Komünalist yoldaşlık" ifadesini kullandığını belirterek "Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir." sözlerini sarf ettiğini söyledi.

Şen, Öcalan'ın bu açıklamasıyla yerel yönetimlerle devam etme vurgusu yaptığını ve coğrafi bölünmeden bahsettiğini ifade ederek bunun uygulanmaya çalışılmasının tehlikeli olduğunu belirtti.