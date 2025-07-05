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 | Özge Sönmez

Ödemiş yangınından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Ragıp Şahin şehit oldu. Korkunç yangında can kaybı 3'e yükseldi.

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Ödemiş yangınından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 11:04

’in ilçesinde 2 Temmuz günü başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınından bir acı haber daha geldi. Alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından 45 yaşındaki Ragıp Şahin, görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi. Yoğun duman ve sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Ragıp Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Ödemiş yangınından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada cansiperane çalışan Şahin’in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şahin’in mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Ragıp Şahin’in şehadetiyle birlikte, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Yine aynı gün yangına müdahale için Konya'dan Ödemiş'e gelen orman görevlisi evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) ile yangında evinde mahsur kalan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da Ödemiş'teki yangında hayatını kaybetmişti.

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