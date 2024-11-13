Ödüllü balerin Eylül Sıla Ilgaz'ın esrarengiz ölümü! Anne ve baba emniyete götürüldü

13 Kasım 2024 09:16 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:30

İstanbul Kağıthane'de yaşayan 18 yaşındaki ödüllü balerin Eylül Sıla Ilgaz annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine annesi ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz, evinde ölü olarak bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni odasına giren annesi tarafından bulundu. Ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçen genç kızın annesi Sibel Ilgaz kızını korkunç şekilde buldu. Çanta askılarını birleştirerek kendini tavana asan Ilgaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ANNE VE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Gazeteci Emrullah Erdinç'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli balerinlerinden biri olan 18 yaşındaki Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında ölü olarak bulundu. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine, ailesi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İddialara göre Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği öne sürüldü.

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