Ofise giren yılan korku dolu anlar yaşattı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 17:41 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:41
Mardin'de bir ofise giren yılan, büyük paniğe neden oldu. Yılan daha sonrasında itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yerleşim yerlerine inmeye başladı. Mardin'in Artuklu ilçesinde de bir ofise yılan girdi.
DOĞAYA SALINDI
Korkuya kapılan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ofiste köşe bucak kaçan yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı