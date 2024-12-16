Öfkeli baba hastanenin camlarını kırdı! Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan hastaneye saldırı

16 Aralık 2024 11:13 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:30

İstanbul'da çocuğunun yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü söyleyen öfkeli baba Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital'ın camlarını kırdı, duvarına arabayla çarptı. Alkollü olduğu belirtilen adam gözaltına alınırken yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Türkiye​'yi sarsan İstanbul’da bebekleri anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç​ sağlayan ve bebeklerin ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi​ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında kapatılan hastanelerden Özel Avcılar Hospital'a sabah saatlerinde gelen öfkeli bir baba hastanenin camlarını kırdı.

HASTANENİN CAMLARINI KIRDI

Yenidoğan Çetesi​ soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli adam, alkol içtikten sonra hastane önüne geldi.

Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı. Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde şahısın kapıyı tekmelemesi ve aracı ile çarpması yer aldı.