Öfkeli boğa dehşet saçtı! Boynuz darbeleriyle havaya uçan adam ölümden döndü

19 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:50

Aydın'ın Söke ilçesinde besicilik yapan Hidayet Sarı, hayvanların bakımı için girdiği ahırda 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle havaya uçan Sarı'nın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde hayvancılık​ ile uğraşan Hidayet Sarı, hayvanlarına bakım yapmak için ahıra girdi. Burada rutin işlemleri yapan Sarı, 1 tonluk öfkeli boğanın saldırısına uğradı. Eliyle hayvanı sakinleştirmek isteyen talihsiz adam, boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.

HAYVANIN SALDIRISIYLA HAVAYA UÇTU

Aldığı boynuz darbeleriyle havaya uçarak yere düşen talihsiz adam, yerden kalkmak istediğinde tekrar boğanın saldırısına uğradı. Bir kaç boynuz darbesinin ardından Sarı, boğanın bulunduğu bölümdeki demirlerinde altından başka bölüme geçmeyi başararak canını zor kurtardı. Olayı yaralı olarak atlatan Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, öfkeli boğanın saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Sarı'nın, bakım için girdiği alanda boğanın saldırısı ve alt bölümden kaçmayı başarması yer aldı.