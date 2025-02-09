Öfkeli kadın, kocasına dehşeti yaşattı! Önce süpürge sapıyla dövdü sonra bıçakla kovaladı

İstanbul Şişli'de 28 Eylül 2024 tarihinde yaşanan olayda; 44 yaşındaki Namık E. ile 37 yaşındaki Nurcan G., dışarıda arkadaşlarıyla buluşmaya hazırlandı. Namık E., kıyafetlerini ütülemek için yatak odasına geçtiğinde eşinin alkol aldığını gördü.

SÜPÜRGENİN SAPIYLA KOCASINA VURMAYA BAŞLADI

Eşinin bu durumuna sinirlenen Namık E., odadan çıkarken Nurcan G.'nin elindeki telefona vurdu. Bu tepkiye öfkelenen genç kadın, yerdeki elektrik süpürgesinin sapıyla eşine vurmaya başladı. Ardından hızını alamayan kadın, yerdeki oyuncakları kocasına fırlattı.

BÜYÜK BİR KORKUYLA EVDEN KAÇTI

Namık E. kendini korumaya çalışırken, Nurcan G. mutfağa gidip bıçak aldı ve eşine savurdu. Bıçağı almaya çalıştığı sırada elinden yaralanan Namık E., korkuya kapılarak evden kaçtı.

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre; karakola giderek eşi tarafından darbedildiğini söyleyen Namık E., aldığı darp raporuyla şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Nurcan G., eşinin bacağına tekme attığını ve bu yüzden sinirlendiğini belirtti. Tartışma sırasında mutfaktan bıçak aldığını, Namık E.'nin bıçağı almaya çalışırken elini kestiğini söyledi. Sinirle hakaret edip etmediğini hatırlamadığını ifade eden Nurcan G., eşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

KADIN HAKKINDA 6 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda Nurcan G. hakkında "Silahla Yaralama" ve "Silahla Tehdit" suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Genç kadın, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.