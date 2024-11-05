Öfkeli kadın metrobüsün önünü kesip şoförle tartıştı! O anlar kamerada

05 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:11

Beylikdüzü'nde, boş araçların duraklarda yolcu almamasına tepki gösteren bir kadının metrobüsün önünü kesmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul​ Beylikdüzü​'nde sabah saatlerinde ilginç anlar yaşandı. Bir kadın​ yolcu, sabah saatlerinde metrobüse binmek için Güzelyurt Durağı'nda beklemeye başladı. Bir süre burada bekleyen kişi boş araçların durmamasına sinirlendi. Öfkeli kadın bir anda metrobüs​ yoluna indi.

METROBÜSÜN ÖNÜNÜ KESİP ŞOFÖRLE TARTIŞTI

Kadın yolcu, boş bir metrobüsün önünü kesip bir süre şoförle tartıştı. Güvenlik görevlilerinin ve yolcuların metrobüs yolundan çekilmesi için ikna etmeye çalıştığı yolcu durağa döndü. Olay, duraktaki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.