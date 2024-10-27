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Öğle yemeği yemeye gidiyordu: Şerife’den 17 gün sonra acı haber

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 13:28 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:33

Gaziantep’te yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 21 yaşındaki Şerife Mercandağı’ndan acı haber geldi. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep’te korkunç bir kaza​ genç sağlıkçıyı hayattan kopardı. 10 Ekim'de özel bir hastanede doktor asistanı olarak görev yapan Şerife Mercandağı, öğle yemeği yemek için dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağı’na, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet​ çarptı.

Öğle yemeği yemeye gidiyordu: Şerife’den 17 gün sonra acı haber - 1. Resim

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Şerife Mercandağı ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öğle yemeği yemeye gidiyordu: Şerife’den 17 gün sonra acı haber - 2. Resim

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Şerife Mercandağı, 17 gün sonra bugün yaşamını yitirdi. Şerife Mercandağı’nın cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Motosiklet sürücüsünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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