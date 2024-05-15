Oğlu öldürülen acılı babanın sözleri yürek yaktı: Eşim akıl hastası oldu

15 May 2024 14:37 - Güncelleme : 15 May 2024 14:38

Kocaeli'de 2022 yılında meydana gelen olayda; Fırat C. (30), ağabeyi R.C. (31) ile birlikte aralarında husumet bulunan Savaş Taş'ın iş yerini bastı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Savaş Taş silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklandı, R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katil zanlısı daha önceki duruşmalarda; Savaş Tan'ın kendisine eski model makine satması sebebiyle maddi açıdan mağdur olduğunu ve olayın bu sebeple meydana geldiğini söylemişti...

Olaya ilişkin devam eden soruşturma devam ederken duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat C., taraf avukatları ve Savaş Taş'ın ailesi katıldı.

"ÇOCUĞUMUN TEK SİLAHI DİPLOMASIYDI"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Savaş Taş'ın babası Aydın Taş, "Çocuğum haksız yere öldürüldü. Benim çocuğumun da geleceği, gençliği vardı. Oğlum kavgayı bile bilmezdi. Çocuğumun tek silahı diplomasıydı. Oğlum mezarda çürüdü, sanık da hapiste çürüsün. Sanık takım elbise giydi diye indirim yapılmasını kabul etmiyorum. Oğlumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu, ben ise sadece ilaçlarla uyuyabiliyorum. Bunun hesabını kim verecek?" diyerek gözyaşı döktü.

KATİL ZANLISI: TAKDİR MAHKEMENİNDİR

Söz hakkı verilen sanık Fırat C. ise "Takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.