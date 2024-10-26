Oğluna kızan anne çıldırdı! Satırla arabasına saldırdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 18:19 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:22
Arnavutköy'de bir anne oğluna kızarak aracına satırla saldırdı. Annesine engel olmaya çalışan o anları kameraya yansıdı.
İstanbul'un Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir kadın oğluna sinirlenerek eline aldığı satırla oğlunun aracına saldırdı. Annesine engel olamayan gencin o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı