Oğluna kızan anne çıldırdı! Satırla arabasına saldırdı

26 Ekim 2024 18:19 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:22

Arnavutköy'de bir anne oğluna kızarak aracına satırla saldırdı. Annesine engel olmaya çalışan o anları kameraya yansıdı.

Arnavutköy’de sigara içen işçiler yangına neden oldu: Tesis küle dönüyordu!

Arnavutköy’de sigara içen işçiler yangına neden oldu: Tesis küle dönüyordu!

İstanbul​'un Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir kadın​ oğluna sinirlenerek eline aldığı satırla oğlunun aracına saldırdı. Annesine engel olamayan gencin o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.