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Oğluna kızan anne çıldırdı! Satırla arabasına saldırdı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 18:19 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:22

Arnavutköy'de bir anne oğluna kızarak aracına satırla saldırdı. Annesine engel olmaya çalışan o anları kameraya yansıdı.

İstanbul​'un Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir kadın​ oğluna sinirlenerek eline aldığı satırla oğlunun aracına saldırdı. Annesine engel olamayan gencin o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Oğluna kızan anne çıldırdı! Satırla arabasına saldırdı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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