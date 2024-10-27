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Oğluna olan öfkesini aracından çıkardı! Satırla parçaladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 15:58 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:07

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde oğluna kızan bir anne tüm öfkesini araçtan çıkardı. Oğlunun aracına satırla saldıran kadının görüntüleri çevredekiler tarafından kaydedildi.

İstanbul​ Arnavutköy'de kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Oğluyla tartışan kadın​ öfkesini dindirmek için sokağa çıktı. Oğlunun sokakta park etmiş aracına satırla saldıran kadın çevredekileri şoke etti. 

Annesine engel olamayan gencin o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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