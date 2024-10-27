Oğluna olan öfkesini aracından çıkardı! Satırla parçaladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 15:58 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:07
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde oğluna kızan bir anne tüm öfkesini araçtan çıkardı. Oğlunun aracına satırla saldıran kadının görüntüleri çevredekiler tarafından kaydedildi.
İstanbul Arnavutköy'de kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Oğluyla tartışan kadın öfkesini dindirmek için sokağa çıktı. Oğlunun sokakta park etmiş aracına satırla saldıran kadın çevredekileri şoke etti.
Annesine engel olamayan gencin o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı