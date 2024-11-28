Oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemeden şaşırtan karar

28 Kasım 2024 14:17 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:19

Kocaeli'de çıkan kavgada boğazını sıkarak ölümüne sebep olan babanın kusurunun bulunmadığını hükmedildi. İşte detaylar...

Kocaeli​'nin merkez ilçesi İzmit​'te 2022 yılında işlenen evlat cinayeti karara bağlandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun, çıkan kavgada boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba suçsuz bulundu.

ÖNCE OĞLU SALDIRDI

14 Kasım 2022 tarihinde Ayazma Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan Yunus Ş. (24) ile babası Şakir Ş. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Yunus Ş. babasına saldırdı. Karşılık veren baba Şakir Ş. oğlunun boğazını sıktı. Şakir Ş., oğlunun bilincini kaybettiğini görünce boğazını bıraktı. Anne Arzu Ş.'nin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAVCI 24 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ AMA...

Olayla ilgili açılan davanın ikinci duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, olay tarihinde Yunus Ş.'nin, annesi Arzu Şen'i kastederek sanığa "Karını sat, bana para ver" şeklinde hakaret ettiği, bu sözler üzerine çıkan kavggada maktulün sanığın göğüs bölgesine vurduğu ve sanığın da maktulün boğazını sıkarak ölümüne sebep olduğu vurgulandı. İlk haksız eylemin maktul tarafından yapıldığını ve sanığın da bu haksız tahrik altında suçu işlediği vurgulayan savcı sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

HEYECAN VE KORKU GEREKÇESİYLE BERAAT