'Oğlunu İBB'de işe sokacağım' vaadiyle binlerce lira dolandırdı! Sahte müdüre hapis cezası

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Fevzi F, 31 yaşındaki oğlu Yücel F'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe sokmak araya tanıdık koymak istedi. O dönem bulundukları bir ortamda oğlu için iş arayan adama denk gelen Fevzi A. kendisini İBB Cenaze İşleri Müdürü olarak tanıttı ve yardım edebileceğini söyledi. Böylelikle dolandırıcılık oyununun ilk adımını attı.

'PROMOSYON ALACAK' DEDİ

Yücel F'yi yılbaşından önce kadrolu olarak işe alacağını, böylelikle 27 bin lira da promosyona sahip olacağını söyleyen şüpheli, baba Fevzi F.'den bunun için kendisine 10 bin lira para göndermesini istedi.



Oğlunu meslek sahibi yapmanın heyecanıyla parayı gönderen Fevzi F., henüz tezgahlanan oyunun farkında değildi.

Bu da yetmezmiş gibi aynı zamanda İBB Başkanlığı'nda akrabası da olduğunu söyleyen sözde müdür, Yücel F.'den 'sağlık raporu ücreti' adı altında 5 bin lira daha aldı.

PARALARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Bir süre sonra Fevzi A.'nın kayıplara karıştığını fark eden mağdur baba oğul dolandırıldığını anladı. Soluğu savcılıkta alan Yücel F.'nin şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Şüpheli adam her ne kadar savunmasında suçlamaları reddetse de savcılık, banka dekontlarındaki detaydan gerçeği açığa çıkardı.

Müşteki Yücel F.'nin paraları gönderirken yazdığı "İBB kadro ücreti" ve "Sağlık raporu ücreti" gibi açıklamalar, soruşturmaya ışık tuttu.

Şüpheli Fevzi A.'ya "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.