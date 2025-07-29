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'Oğlunu İBB'de işe sokacağım' vaadiyle binlerce lira dolandırdı! Sahte müdüre hapis cezası

İBB'ye yönelik rüşvet operasyonları devam ederken, durumdan istifade etmeye çalışan dolandırıcılar 'pes' dedirtti. Sultanbeyli'de oğlunu belediyeye kadrolu işçi olarak sokmak isteyen Fevzi F, hayatının şokunu yaşadı. Kendisini İBB Cenaze İşleri Müdürü olarak tanıtan dolandırıcıya promosyon ve sağlık raporu gibi uydurma nedenlerle yaklaşık 50 bin lira kaptıran adam şikayetçi oldu. İşte detaylar...

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'Oğlunu İBB'de işe sokacağım' vaadiyle binlerce lira dolandırdı! Sahte müdüre hapis cezası
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:49

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Fevzi F, 31 yaşındaki oğlu Yücel F'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe sokmak araya tanıdık koymak istedi. O dönem bulundukları bir ortamda oğlu için iş arayan adama denk gelen Fevzi A. kendisini Cenaze İşleri Müdürü olarak tanıttı ve yardım edebileceğini söyledi. Böylelikle oyununun ilk adımını attı.

'Oğlunu İBB'de işe sokacağım' vaadiyle binlerce lira dolandırdı! Sahte müdüre hapis cezası

'PROMOSYON ALACAK' DEDİ

Yücel F'yi yılbaşından önce kadrolu olarak işe alacağını, böylelikle 27 bin lira da promosyona sahip olacağını söyleyen şüpheli, baba Fevzi F.'den bunun için kendisine 10 bin lira para göndermesini istedi.

'Oğlunu İBB'de işe sokacağım' vaadiyle binlerce lira dolandırdı! Sahte müdüre hapis cezası


Oğlunu meslek sahibi yapmanın heyecanıyla parayı gönderen Fevzi F., henüz tezgahlanan oyunun farkında değildi.

Bu da yetmezmiş gibi aynı zamanda İBB Başkanlığı'nda akrabası da olduğunu söyleyen sözde müdür, Yücel F.'den 'sağlık raporu ücreti' adı altında 5 bin lira daha aldı.

'Oğlunu İBB'de işe sokacağım' vaadiyle binlerce lira dolandırdı! Sahte müdüre hapis cezası

PARALARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Bir süre sonra Fevzi A.'nın kayıplara karıştığını fark eden mağdur baba oğul dolandırıldığını anladı. Soluğu savcılıkta alan Yücel F.'nin şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Şüpheli adam her ne kadar savunmasında suçlamaları reddetse de , banka dekontlarındaki detaydan gerçeği açığa çıkardı.

'Oğlunu İBB'de işe sokacağım' vaadiyle binlerce lira dolandırdı! Sahte müdüre hapis cezası

Müşteki Yücel F.'nin paraları gönderirken yazdığı "İBB kadro ücreti" ve "Sağlık raporu ücreti" gibi açıklamalar, soruşturmaya ışık tuttu.
Şüpheli Fevzi A.'ya "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıl istemiyle dava açıldı.

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