Oğlunu motosiklete bağlayıp, metrelerce sürükledi! Vicdansız baba gözaltında
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 09:22 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 09:48
Adana'da oğlunun kavga ettiğini öğrenen babanın verdiği ceza tepki topladı. 13 yaşındaki çocuğu motosiklete bağlayıp metrelerce koşturan baba gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H.'nin kavga eden oğlunu cezalandırma şekli sosyal medyada büyük tepki çekti. 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.'yi motosiklete bağlayan vicdansız baba, zavallı çocuğu metrelerce sürükledi.
VİCDANSIZ BABA GÖZALTINDA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahcub H. ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra giden ekipler Mahcub H.'yi gözaltına aldı.
Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı