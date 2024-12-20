Oğlunun öldüğü kazaya şahit oldu! "Meğer ‘anne’ diye bağıran çocuk benim oğlummuş"

20 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:41

Konya’nın Sarayönü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Önder Durgut, 15 Ekim'de hayatını kaybetti. Bu sırada yoldan geçen ve yaralanan çocuğun 'anne' çığlıklarını duyup ağlayan anne, “Meğer ‘Anne’ diye bağıran çocuk benim oğlummuş” dedi.

Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Önder Durgut'un öldüğü kazanın kahreden detayları ortaya çıktı. Tolga Kazan idaresindeki aracın çarptığı Önder Durgut, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Ağır yaralanan Durgut, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Kameralardaki bir ayrıntı ise yürek burktu. Okulda çalışan anne Şakire Durgut, sabah oğluyla birlikte işe gitmek üzere evden çıktı. Motosikletiyle işe giden anne Şakire Durgut, kazayı görüp uzaktan kaza yerine bir süre baktıktan sonra işe doğru gitmeyi sürdürdü. Anne Durgut, işe gittikten bir süre sonra gelen telefonla kaza yapan kişinin oğlu olduğunu öğrendi.

"OĞLUMUN ÖLDÜĞÜ KAZAYA DA ŞAHİT OLDUM"

Vedat ve Şakire Durgut çifti, 5 çocuğundan en büyüğü olan Önder'i kaybetmenin hüznünü yaşıyor. Baba Vedat Durgut, "Önder işe gitmek için evden çıktı. Kısa süre sonra kaza olmuş. Otomobil Önder'e vurduğunda çocuğu havaya fırlatmış. Eşim kazayı görmüş. Çocuğum yerde yatarken 'anne' diye bağırmış ama eşim yüzünü görmediği için Önder olabileceğini düşünmemiş. Sonra beni arayıp, 'Burada bir çocuk kaza yaptı. Hemen gel bir bak. Önder de telefona cevap vermiyor' dedi. Ben de oğlumu aradım ama ulaşamadım. Eşim daha Önder'in olduğunu bile bilmeden ağlamaya başladı. Sonra bize telefon geldi ve oğlumuzun kaza yaptığı söylendi. Allah kimsenin başına vermesin. Çok büyük bir acı. Adalete güveniyoruz" dedi.

Anne Şakire ise, "Çocuğumu kaybettim. Onun hüznü içindeyiz. Maalesef oğlumun öldüğü kazaya da şahit oldum. 5 dakika önce birlikte evden çıktık. Çarpan otomobil benim arkamdaydı. Beni bile yolda giderken sıkıştırdı. Kenara çekildiğimle beni geçip çocuğa çarpması bir oldu. Oğlumun olduğunu anlamadım ama içim parçalandı. Çocuğu öyle görünce ağlamaya başladım. Meğer oğluma ağlamışım" diye konuştu. Öte yandan otomobil sürücüsü Tolga Kazan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre Önder Durgut'un da asli kusurlu olduğu kaydedildi.