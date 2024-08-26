Oğluyla kavga eden çocuğu otomobille ezdi! O anlar kamerada: Görenlerin kanı dondu

26 Ağustos 2024 16:09 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:05

Yine aynı marka yine aynı manzara! Karşı şeride fırladı, ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Yine aynı marka yine aynı manzara! Karşı şeride fırladı, ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen olayda; 12 yaşındaki S.E.Y., bir kadın sürücünün kullandığı otomobil tarafından ezildi. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce panikle etrafta koşarak onu çıkarmaya çalıştı.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDAN KIRIKLAR VAR

S.E.Y. aracın altından çıkarıldığında, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.