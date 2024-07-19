OGM'den helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına cevap!

19 Temmuz 2024 22:27 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:48

Bakan Kurum Şanlıurfa’da 2025’i işaret etti: Teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak!

Bakan Kurum Şanlıurfa’da 2025’i işaret etti: Teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“TAMİR VE YAKIT GİDERLERİ DAHİL”

OGM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, OGM tarafından imzalanan helikopter kiralama sözleşmelerine, helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderlerinin dahil olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır."

DMM’DEN YALANLAMA!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de söz konusu iddiaları yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Bergama’daki yangınla ilgili yer alan, “Yakıt parası ve kiralama ücreti verilmediği için helikopterler yangına müdahale edemedi.” iddiası doğru değildir.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından imzalanmış olan helikopter kiralama sözleşmelerine helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderleri de dahildir. Bugüne kadar yüklenici firmaların hakediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz” denildi.