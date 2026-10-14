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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:07

Öğrenciler hastanelik oldu! Kahramanmaraş'ta gaz sızıntısı paniği

Kahramanmaraş’ta iki okulun yanında yapılan inşaat çalışması dehşete sahne oldu. Çalışmalar esnasında gaz sızıntısı yaşanmasıyla, öğrenciler kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:07

Kahramanmaraş’ta 2 okul tahliye edildi. Okulların yanında inşaat çalışması yapılırken gaz sızıntısı aşandı. Kokudan büyük ölçüde etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırılırken, iki okul da tahliye edildi.

HABERİN ÖZETİ

Öğrenciler hastanelik oldu! Kahramanmaraş'ta gaz sızıntısı paniği

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle iki okul tahliye edildi ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Okulların yanında inşaat çalışması yapılırken gaz sızıntısı yaşandı.
Gaz kokusundan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Tedbir amaçlı iki okul tahliye edildi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Öğrenciler hastanelik oldu! Kahramanmaraş'ta gaz sızıntısı paniği

GAZ SIZINTISI PANİK DOLU ANLAR YAŞATTI

İnşaattan çevreye yayılan yoğun gaz kokusundan ardından öğrenciler önemli ölçüde etkilendi. Tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarılan öğrenciler için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  

Öğrenciler hastanelik oldu! Kahramanmaraş'ta gaz sızıntısı paniği

GAZDAN ETKİLENİP HASTANELİK OLDULAR

Gazdan etkilenen öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olası risklere karşı iki okulda da tahliye işlemi gerçekleştirilirken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

 

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