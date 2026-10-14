Kahramanmaraş’ta 2 okul tahliye edildi. Okulların yanında inşaat çalışması yapılırken gaz sızıntısı aşandı. Kokudan büyük ölçüde etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırılırken, iki okul da tahliye edildi.

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HABERİN ÖZETİ Öğrenciler hastanelik oldu! Kahramanmaraş'ta gaz sızıntısı paniği Kahramanmaraş'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle iki okul tahliye edildi ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Okulların yanında inşaat çalışması yapılırken gaz sızıntısı yaşandı. Gaz kokusundan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı iki okul tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GAZ SIZINTISI PANİK DOLU ANLAR YAŞATTI

İnşaattan çevreye yayılan yoğun gaz kokusundan ardından öğrenciler önemli ölçüde etkilendi. Tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarılan öğrenciler için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GAZDAN ETKİLENİP HASTANELİK OLDULAR

Gazdan etkilenen öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olası risklere karşı iki okulda da tahliye işlemi gerçekleştirilirken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.