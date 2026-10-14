Öğrenciler hastanelik oldu! Kahramanmaraş'ta gaz sızıntısı paniği

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İstanbul
Kahramanmaraş’ta 2 okul tahliye edildi. Okulların yanında inşaat çalışması yapılırken gaz sızıntısı aşandı. Kokudan büyük ölçüde etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırılırken, iki okul da tahliye edildi.
İnşaattan çevreye yayılan yoğun gaz kokusundan ardından öğrenciler önemli ölçüde etkilendi. Tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarılan öğrenciler için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olası risklere karşı iki okulda da tahliye işlemi gerçekleştirilirken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.