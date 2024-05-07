Öğrenciler arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 yaralı

07 May 2024 16:14 - Güncelleme : 07 May 2024 16:15

Siirt’te Siirt Gazi Lisesinde meydana yaşanan olayda; İki grup öğrenci arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce olanlar oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çıkan bıçakla kavgada ilk belirlemelere göre 3 öğrenci aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayda yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olaya ilgili inceleme başlattı.