Öğrenciler arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 yaralı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 16:14 - Güncelleme : 07 May 2024 16:15
Siirt’te iki grup öğrenci arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Siirt’te Siirt Gazi Lisesinde meydana yaşanan olayda; İki grup öğrenci arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce olanlar oldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çıkan bıçakla kavgada ilk belirlemelere göre 3 öğrenci aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayda yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olaya ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı