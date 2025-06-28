Öğrencilerin Schengen vizesi çilesi! Burslarını kaybedenler bile var

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için gereken Schengen vizesi sık sık çileye dönüşüyor. Aylar süren beklemeler nedeniyle burslarından olanlar dahi var. Mağdur sayısı 50 bini aşıyor.

Yurt dışında eğitim görmek isteyen binlerce Türk öğrenci, Almanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin vize engeliyle karşılaşıyor. Yaklaşık 50 bin öğrenci geçen yıl vize sürecinde problem yaşadı.

Evrakların yetiştirilmesi, aracı kurumlarla ya da konsolosluklarla randevu süreci derken aylarca beklemek zorunda kalan öğrencilerin bazıları ret yanıtı aldı.

Kimileri de başvuru onaylansa bile burs hatta eğitim hakkını kaybetti.

ALMANYA VE İTALYA BAŞI ÇEKİYOR

En çok Almanya ve İtalya başvurularında sıkıntı yaşanıyor.

Bu iki ülkede okumayı hedefleyen toplam 23 bin öğrenci vize almak isterken çeşitli mağduriyetlerle karşılaştı.

Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlattı.

Eğitim için giden insanların çok kısa sürelerde vizeye başvurmak zorunda olduğunu vurgulayan dernek başkanı Osman Yılmaz, "Belki ilkokuldan itibaren hayallerini kurdukları eğitimi yurt dışında gitmek için gidiyorlar. Bu hayallerin önüne böyle bürokratik başvuru merkezlerindeki sıralamalarla engel konduğunda mağdur oluyorlar" dedi.

1.5 SAAT BEKLEDİ TELEFON KAPANDI!

Yılmaz, yaşanan zorluklara örnek olarak geçtiğimiz salı günü ofislerine gelen bir öğrencinin durumunu paylaştı: “İtalya için 1 Temmuz'a randevu verildi. Ancak o tarihe kadar evraklarının yetişmesi imkânsız. Tarihi değiştirilmesi gerek. Yanımızda 1.5 saatten fazla süre telefonda 32 kişiyi bekledi. Sonunda karşısına çıkan görevli, saat tam 17.00 olduğunda telefonu kapattı.”