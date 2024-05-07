Öğrencisi tarafından vurulan öğretmenden acı haber geldi! 

07 May 2024 20:46 - Güncelleme : 07 May 2024 20:49

İstanbul Eyüpsultan'da lisede okuyan yabancı uyruklu bir öğrenci, kendisini okuldan çıkardığını iddia ettiği müdür İbrahim Oktugan'a yönelik ofisinde silahla saldırı düzenledi.

Müdür Oktugan, aldığı beş kurşun yarası ile ağır şekilde yaralandı ve hemen hastaneye sevk edildi.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Oktugan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirse de öğrenci polis ekiplerince yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Bugün sabah saatlerinde, Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda öğrenci Y.K., geçtiğimiz Aralık ayında öğretmeni ve okul müdürü İbrahim Oktugan ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu okuldan uzaklaştırılmıştı.

Irak kökenli olduğu öne sürülen Y.K., bu sabah okula dönerek İbrahim Oktugan’ın ofisine gitti. Yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Y.K., okul müdürüne doğrultarak beş kez ateş etti ve İbrahim Oktugan’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan tecrübeli öğretmen hayatını kaybetti.