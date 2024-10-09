Öğrencisini aracına çağırıp cinsel istismarda bulundu! Her detayı tüyler ürpertti

09 Ekim 2024 09:49 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:06

Diyarbakır'da yolda gördüğü öğrencisini arabasına alan öğretmen, 17 yaşındaki gence cinsel istismarda bulundu. İğrenç olay sonrası mide bulandırıcı eylemlerine telefonda devam eden öğretmenin suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Firar eden sapık öğretmen her yerde aranıyor.

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Diyarbakır​'da yaşanan cinsel istismar​ olayı tüyler ürpertti. Lise öğrencisi 17 yaşındaki K.A. okuldan öğretmeni E.G.'nin tacizine uğradı. Mide bulandıran anların bittiğini sanan genç, korku dolu anların bittiğini zannetse de kabus telefonda devam etti.

Yaz tatili döneminde aynı sokakta yaşadığı öğretmenle karşılaşan 17 yaşındaki K.A., öğretmenin daveti üzerine aracına bindi. Araca biner binmez öğretmen, öğrenciyi taciz​ etmeye başladı. Halk TV'de yer alan habere göre, o anlarda donup kalan K.A., ne yapacağını bilemeyerek korktu.

TACİZ TELEFONDA DA DEVAM ETTİ

K.A., yaşanan cinsel taciz skandalının ardından kurtulduğunu zannetse de öğretmenin tacizleri sürdü. Öğretmen bu defa da telefon üzerinden gönderdiği mesajlarla tacizine devam etti. Skandalın ardı arkası kesilmedi.

SAPIK ÖĞRETMEN FİRAR ETTİ

Emniyet gelen ihbar üzerine harekete geçip okula gittiğinde şüpheli E.G.'nin 2 gün raporlu olduğu için gözaltına alınamadı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüpheli E.G. hala firar halde bulunuyor. Aynı zamanda şüpheli öğretmen E.G.'nin suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.