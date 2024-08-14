Öğretim görevlisinin kahreden ölümü! Kaldırımda yürürken feci şekilde hayatını kaybetti

14 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:02

Herkes kavgaya tutuştu, o lüks aracın üzerine çıkıp dans etti

Herkes kavgaya tutuştu, o lüks aracın üzerine çıkıp dans etti

Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal'ın talihsiz ölümü ailesini ve görev yaptığı üniversitedekileri yakınlarını hüzne boğdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen feci olayda Antalya istikametine seyir halinde olan motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Mert Çiftçi yola savruldu.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE ÇARPTI

Yere düştükten sonra emekleyerek refüje gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü Çiftçi'yi gören Turan Arslan otomobiliyle aniden durdu.

Aniden duran araca Umut Uzun'un kullandığı araç arkadan çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç kaldırımda yaya olarak ilerleyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal'a çarptı.

ABDULKADİR ÜNAL'DAN ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan Öğretim Görevlisi Ünal, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası şüpheli olarak ifadesi alınan Turan Arslan ve Mert Çiftçi serbest bırakılırken, Umut Uzun ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİNİ HÜZNE BOĞAN ÖLÜM

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, kazada hayatını kaybeden Dr. Abdulkadir Ünal için ise bir taziye mesajı paylaştı.

Türkdoğan mesajında, "Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Ünal hocamızın, elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Dr. Abdulkadir Ünal hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.