Öğretmen atamalarında son dakika! 20 bin öğretmen adayı bunu bekliyordu

13 Eylül 2024 14:54 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:05

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, sorusu atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından sorgulanıyor. 20 bin öğretmen ataması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Heyecanlı bekleyiş sürerken Ankara'nın nabzını tutan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik konuya ilişkin merak edilenleri aktardı. İşte 20 bin öğretmen ataması için son dakika gelişmesi

Öğretmen atamalarında son durumu TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında son tablo netleşti. 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Alım ilanın ardından KPSS​ puanıyla kontenjana dahil olan adaylar başvurularını yaptı ve sözlü sınava tabi tutuldu. Gözler ise atama tarihlerine çevrildi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama detayları gelmeye başladı. TGRT Haber'e konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Danıştay ile bende görüştüm. Hatta bu kararı veren daire üyeleriyle de görüşme imkanı buldum. Onlar şunu söylüyor. 'Milli Eğitim Bakanlığı bizi beklemesin. Atamaları yapmak için önlerinde herhangi bir engel yok.' açıklamasını yapıyorlar.

Valla Milli Eğitim Bakanlığı​'na soruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı​'ndan ses gelmiyor, beklemeyi sürdürüyor. Tabi burada en önemli sıkıntı atanmayı bekleyen KPSS​'de başarılı olmuş ardından mülakatı geçmiş 20 bin öğretmen adayının belirsiz bekleyişi.

"HUKUKİ VE SİYASİ BİR İŞARET OLABİLİR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yapmıştı. Danıştay​'daki bu davayı beklediklerini söylemişti. Şimdi dün çıkan karar ile (11'inde verilmişti aslında karar) 3 tane başvuru vardı. Bu yeni mülakat düzenlemesiyle ilgili uygulamanın durdurulması için 3 dava açılmıştı.

Bir tanesi İYİ Partili Kürşad Zorlu tarafından açılmıştı. Diğeri Eğitimin Gücü Sendikası tarafından. Bir diğeri de Eğitim Sen tarafından açılmış 3 dava vardı. Danıştay​'a yapılmış 3 münacat.3'ü de reddedildi. Yürütmeyi durdurma talebini Danıştay​ 12. dairesi reddetti.

Şimdi bu görüşülecek mi, onu bekliyoruz diyor Milli Eğitim Bakanlığı​. Çünkü yürütmeyi durdurma acil bir konu. Eğer bir sıkıntı olsaydı yürütmeyi durdururdu Danıştay​ diyenler var. Dolayısıyla bir an önce mülakat süreci de tamamlandığına göre atamaların yapılması gerekir deniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI​ BİZİ BEKLEMESİN, ATAMASINI YAPSIN

Az önce aktardım. Danıştay​ yetkilileri bile bu konuda karar veren hakimler bile şunu söylüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı​ bizi beklemesin, atamasını yapsın. ve aynı anda 3 dosyaya birden de red kararı verdi. Bu bir siyasi işaret olarak da değerlendirilebilir ya da hukuki bir işaret olarak da değerlendirenler de var.

ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİ DEVAM EDİYOR

Atamalar konusunda herkesin gözü özellikle 20.000 öğretmen adayında. Bakanlıktan şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

2024 yılında 20.000 öğretmenin atanması bekleniyor. Ama okullar açıldı. Pek çok noktada öğretmen eksikliği olduğunu da biliyoruz. Atama yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman yapılacak? Kime sorsam cevap alamıyorum.



Hali hazırda bekleyen 600 bin kadar öğretmen adayı var. Mülakatı geçmiş ya da geçmemiş. Hepsini topladığınız zaman yaklaşık 600 bin öğretmen adayı var. Bu yıl 20 bin atama yapılacak ama bu yıl, sadece bu yıl...

STOKTAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINI ERİTMEK 25-30 YIL

Yani burada çok enteresan bir noktaya gelinmiş durumda, müthiş bir birikme var. Bugünden itibaren hiçbir eğitim fakültesinden mezuniyet olmasa bile, eğitim fakülteleri kapatılsa bile, stoktaki öğretmen adaylarını eritmek belki 25-30 yıl alacak. Çok sıkıntılı bir süreç bekleniyor ama atamaların ne zaman yapılacağına dair hala Bakanlıktan bir açıklama gelmedi.

Biz de öğretmen adayları ve öğrenciler adına bu konunun TGRT Haber olarak peşini bırakmıyoruz. Sorgulamayı sürdürüyoruz.