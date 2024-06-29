Öğretmen eşini öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı: Araç içerisinde panik halindeydim

29 Haziran 2024 12:29 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:42

Arkadaşını bıçakla katletti, bir kişiyi de yaraladı! Savunması şoke etti: Ben değil içki yaptı

Arkadaşını bıçakla katletti, bir kişiyi de yaraladı! Savunması şoke etti: Ben değil içki yaptı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde dün yaşanan olay tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Öğle saatlerinde bir kadın öldürülmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Dehşete düşüren cinayetin detayları da ortaya çıktı.

Mardin'de öğretmen olarak görev yapan Hatice Çelik (29) ve Hatice Çelik'in kardeşinin eşi Murat Akdöker ile uzman çavuş Gökhan Ç. (27) arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Gökhan Ç'nin silahını çekmesi üzerine Hatice Çelik ve Murat Akdöker araçtan kaçtı. Uzman çavuş da bunun üzerine peşlerinden giderek kurşun yağdırdı. Yoldan geçen iki kişi de vuruldu.

BOŞ BİR EVİN DAMINDA SAKLANMIŞ

Olay yerinden kaçan Gökhan Çelik’in, Yeşilyuva Mahallesi’ndeki boş bir evin damında saklandığı tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, hafif yaralı Çelik’i yakalayarak gözaltına aldı.

"ARAÇ İÇERİSİNDE PANİK HALİNDEYDİM. TARTIŞMA BÜYÜDÜ"

Emniyete götürülen Gökhan Çelik’in ifadesinde, “Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana’ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü” dediği öğrenildi. Uzman çavuş Gökhan Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.