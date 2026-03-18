Öğretmen olmanın şartları değişti... Yeni dönem 13 Nisan'da başlıyor! 32 bin TL maaş detayı

Fakülte diploması ve KPSS puanı artık öğretmenlik kapısını tek başına açmaya yetmiyor; 13 Nisan itibarıyla yedi şehirde başlayacak yeni sistemle eğitim dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor...
Göreve hazırlık sürecinde adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL ödeme ve sağlık sigortası gibi önemli imkanlar sunuluyor.
Fakülteyi bitirip KPSS’yi kazanmak, öğretmen olmak için artık yeterli değil. Millî Eğitim Akademisinde eğitim alındıktan sonra adaylar öğretmen olarak atanabilecek.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk etapta bu eğitim merkezlerine 10 bin öğretmen adayı alacak. Yedi ilde yapılacak eğitimler 13 Nisan’da başlayacak.
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren yeni sistemde maaşlardan konaklamaya, devamsızlıktan eş durumuna kadar bütün detaylar da netleşti.
Eğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL hazırlık ödemesi yapılacak ve genel sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanacak.
Eğitim süresince adayların askerlik yükümlülükleri tehir edilecek. Kaydını donduran adaylara, dondurdukları süre boyunca ödeme yapılmayacak.
Konaklama hizmetinden yararlanacak adaylar ücreti kendileri öderken; yerleştirmede engelli adaylar, millî sporcular, terörle mücadele ve sosyal hizmet kapsamındakilere öncelik verilecek.
Dört defa derse geç kalmak yarım gün devamsızlık sayılacak. Sağlık raporu süresi 20 günü aşanların kaydı dondurulacak. Evli adaylar için ise kapasite dâhilinde aynı şehirde eğitim alma imkânı tanınacak. Süreci üstün başarıyla tamamlayanlara ise “Akademi Teşekkür Belgesi” verilecek.