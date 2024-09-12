Öğretmenden hayat kurtaran heimlich manevrası! O anlar kamerada

12 Eylül 2024 09:01 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:15

Erzurum'da yediği pasta nefes borusuna kaçan küçük çocuk, öğretmenin yaptığı heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğretmenin müdahale anı kameraya yansıdı.

Erzurum Sabancı Ortaokulu eğitim gören 7. Sınıf öğrencilerinden Y. G. pasta yerken bir parça nefes borusuna takıldı. Nefes almakta zorlanan çocuk koridorda çırpındı. Durumu fark eden Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Cem Bilal Kaya, hemen müdahale etti.

Öğrencisine defalarca heimlich manevrası yapan Cem Bilal Kaya, uzun mücadelesi sonucunda nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkarmayı başardı.

ÖĞRETMENİN BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu esnada diğer öğrenci ve öğretmenlerin panik halleri de gözlerden kaçmadı. Y.G. boğazına kaçan pasta parçası çıktıktan sonra tekrar rahat bir nefes almaya başladığı ve lavaboya girdiği görüldü. Aynı anlarda Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Cem Bilal Kaya'nın bitik halleri gözlerden kaçmadı.