Öğretmenden 'İstediği kadar anırsın' paylaşımı! Bakan Tekin'in verdiği yanıt gündem oldu

25 Eylül 2024 13:13 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 13:37

Sosyal medyada bir öğretmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında "İstediği kadar anırsın" şeklinde paylaşım yaptı. Paylaşımın yayılması sonrası öğretmen özür paylaşımı yayınladı. Tekin'in öğretmene verdiği yanıt ise sosyal medyada gündeme oturdu.

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Gazze​'den Çanakkale Savaşı'na katılmak için gelenlerin ilkokul müfredatına eklenmesi gündem olmuştu. Bu konu ile ilgili eleştiriler devam ederken bir öğretmenin paylaşımı dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​ hakkında çirkin ifadeler içeren paylaşımın sosyal medyada yayılması sonrası öğretmen hemen özür paylaşımı yayınladı. Tekin'in verdiği yanıt gündeme oturdu.

"İSTEDİĞİ KADAR ANIRSIN"

Öğretmen X hesabından yaptığı paylaşımda konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..."

ÖZÜR YAZISI YAYIMLADI

Yaptığı paylaşım yüzünden pişman olan öğretmen daha sonra Bakan Tekin'e bir özür paylaşımında bulundu:

"Değerli Bakanım Yusuf Tekin; Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum"

"HEPİMİZ İNSANIZ"

Bakan Tekin ise öğretmenin paylaşımına yanıt vererek, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." ifadesinde bulundu.