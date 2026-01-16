Menü Kapat
Öğretmene saldıran suç makinesi veli gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde öğretmene silahla saldıran ve 20 suç kaydı olan veli gözaltına alındı.

Adana'da öğretmene silahlı saldırı düzenleyen 20 suç kaydı bulunan veli gözaltına alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüphelinin Seyhan İlçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde olduğu belirledi. Mahalleyi ablukaya alan polis, M.P.'yi sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.Saldırıyı gerçekleştirip kaçan M.P.'nin ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. M.P.'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi.

''OĞLUM İÇİN SALDIRDIM''

Emniyetteki sorgusunda M.P., "Oğlumun başka okula nakledilmesinden dolayı saldırdım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. basın mensuplarına, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli. Allah'ın adaleti var" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Ocak günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'ndan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni Aziz Gülen'in yanına gitti. Okul önünde beklemeye başlayan M.P., Aziz Gülen gelince saldırdı. Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmen okuldaki görevine geri döndü.

