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Öğretmenlerin, yaz dönemi programı başlıyor

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
24 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:08
Öğretmenlerin, yaz dönemi programı başlıyor

Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere seminer çalışmalarında kolaylık diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayırdı.

Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabiliyor.

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE MESAJ

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlere seminer çalışmalarında kolaylık dileyerek şunları kaydetti;

Değerli meslektaşlarım, Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık aşaması olan mesleki çalışmalarımıza bugün başlıyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza seminer çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bakanlık olarak bu seminer döneminde yeni müfredatı tanıtmak ve yeni eğitim yaklaşımımız hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmek ana hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca öğretmenlerimizin yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hakim olması maarif anlayışımız için çok değerlidir. Bu vesileyle mesleki çalışma döneminin sizler için en verimli şekilde geçmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

Kaynak: tgrthaber.com
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