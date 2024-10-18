18 Ekim 2024 00:05 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 00:17

Son dakika haberi: Milyonlarca eğitimciyi ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu 10 Ekim'de TBMM'de yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'nin 18 Ekim tarihli sayısında yayımlandı. Kanunun ayrıntıları maddelerle yayımlandı.

TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmenlere KPSS​'nin yanı sıra 4 dönem sürecek hazırlık eğitimi ve Milli Eğitim Akademisi kurulması gibi maddeleri içeren yasa TBMM'de 10 Ekim'de kabul edilmişti. Resmi Gazete'nin 18 Ekim Cuma günü tarihli sayısında maddeler yayımlandı.

ÖĞRETMENLERİN SEÇİMİ ATANMASI EĞİTİMİ VE KARİYER BASAMAKLARI DEĞİŞİYOR

Bu yeni kanunla öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular değişiyor.

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