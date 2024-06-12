Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında mütalaa açıklandı

12 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:15

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım’da tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla Ogün Samast ve bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz’un ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan yargılandıkları davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verilmesini talep etti.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, sanık Adem Sağlam’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca sanık Sağlam’ın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olma’ suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada ayrıca, firari sanıklar Faruk Sarı ile Yahya Öztürk’ün dosyasının ayrılması talep edildi.

SAMAST SAVUNMA İÇİN EK SÜRE İSTEMEDİ

Duruşmada suça sürüklenen çocuk Ogün Samast, ‘’Mütalaaya katılıyorum, savunma için ek süre istemiyorum’’ dedi. Bazı sanıklar ise açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk Ogün Samast’ın ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ve müşteki taraflara açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı.

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Daha sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti. Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.