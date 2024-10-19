OHSAD, Yenidoğan Çetesi hakkında açıklama yaptı: Güvenirliğe gölge düşmemeli

19 Ekim 2024 17:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:11

Bebeklerin ölümüne sebep olan Yenidoğan Çetesi skandalında sıcak gelişme yaşanıyor. 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edilmişti. Yenidoğan Çeteleri hakkında Özel Hastaneler Platformu (OHSAD) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Türkiye bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çeteler skandalını konuşurken İstanbul​ ve Tekirdağ​'ta 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çeteye yönelik Özel Hastaneler Platformu (OHSAD) tarafından yazılı bir açıklamada, süreç içerisinde platformun üzerine düşen görevi yerine getireceği belirtildi. Açıklamada, olay karşısında hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine taziye dilekleri iletildi.

GEREKEN TÜM ADIMLAR ATILACAK

Açıklamada, bu iddialarla sağlık hizmetlerine olan güveni sarsıldığı, sektördeki diğer sağlık çalışanlarının itibarının zedelendiği belirtildi. Her bir kaybın tarifsiz bir acı olduğu ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gereken tüm adımların atılacağı belirtildi. Açıklamada, özel hastanelerin Türkiye'nin sağlık sistemine önemli katkı sağladığı, yüksek kalite standartlarıyla her gün milyonlarca hastaya hizmet verdiği aktarıldı. Açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Türkiye'de faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının verdiği hizmetin tüm dünyaya örnek olduğu, bu durumun pandemi öncesinde de çalışma yürüten sağlık turizmi alanında ülkemizin tercih edilirliğinin daha da arttığına değinildi.

GÜVENİRLİĞE GÖLGE DÜŞMEMELİ

Her meslekte ve her sektörde suçlular olduğu gibi kahramanların da olduğunun belirtildiği açıklamada, ölen bir bebek için hıçkırarak ağlayan bir hemşire ya da gecesini gündüzüne katıp, gayret eden nice hekimlerin olduğuna değinildi. Açıklamada, "İnsanlık var olduğu müddetçe suçlular olacak, mesleğini kötüye kullanan kişi ya da kişilerin işleyeceği bir suçun bir meslek bütününü zan altında bırakmamalı, bir kuruluşu, bir hastaneyi ya da bir sektörü bütünüyle karalamamalıdır. Kamu ya da özel sektör ayrımı yapılmadan, hekimliğin kutsallığına gölge düşmesine müsaade etmeden, dürüst ve etik çalışma prensiplerine bağlı özel hastanelerin güvenilirliğine gölge düşürülmemelidir" denildi.

Yazılı açıklamada, özel hastaneler olarak hasta güvenliği sağlamayı ve devletin koyduğu düzenlemeleri titizlikle uymayı temel sorumluluklardan biri olarak gördükleri ve ilgili kişilerin adalet önünde hesap vermesini destekledikleri kaydedildi. Açıklamada, ‘masumiyet karinesi' adı altında kurum ve kişilerin suçlu ilan edilmesini doğru bulmadıklarını, Sağlık Bakanlığı tarafından Mayıs 2023 tarihinde başlatılan soruşturmanın dikkatle ve titizlikle yürütüleceğine inandıklarını, süreç içerisinde platformun üzerine düşen görevi yerine getireceği belirtildi.

HİZMET VE KALİTE VURGUSU

Hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinde kalitenin önemli bir husus olduğunun belirtildiği açıklamada, benzer olayların tekrar yaşanmaması için tüm önlemlerin alınması, bu süreçte çıkarılacak derslerle daha büyük bir sağlık hizmeti sunma doğrultusunda çalışmalara devam edileceği, kötü örnekler nedeniyle tüm özel hastanelere olan güvenin kaybedilmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, sağlık hizmetlerinin kaliteli, güvenilir ve herkes için erişilebilir olması için özveriyle çalışıldığı, bu süreçte etik dışı davranışlarla mücadele ederken, sağlık sistemlerinin Sağlık Bakanlığı önderliğinde önlemlerin alınacağı aktarıldı.