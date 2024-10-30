Ok gibi fırladı, yayayı havaya savurdu! O anlar kamerada

30 Ekim 2024 20:24 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 20:32

Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya aşırı hızlı giden bir aracın çarpma anı minibüs kamerasına yansıdı. Aracın içindeki yolcular tanık oldukları kaza karşısında dehşete kapıldı.

Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Rize'nin İslampaşa Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza minibüs kamerasına yansıdı. Sabah saat 09.00 sıralarında yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Ali K.'ya havaya savurdu.

Artvin istikametinden Trabzon'a giden E.K idaresindeki araç hızla devam ettiği yolda karşıdan karşıya geçen Mehmet Ali K'ya çarparak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen ekip yaralıyı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı o sırada bölgede olan bir toplu taşıma aracının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpma anını gören vatandaşların paniği ve üzüntüsü de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı Mehmet Ali K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



