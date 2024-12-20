Oksijen tüpü patladı! İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

20 Aralık 2024 10:47 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:01

Manisa ve Muğla'dan peş peşe acı haberler geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Benzer bir facia Muğla'nın Menteşe ilçesinde de yaşandı. İlçede iki katlı bir evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi. Feci olaydan saatler öncesinde ise evde baca temizliği yapıldığı öğrenildi.

Manisa​'da emekli orman muhafaza memuru 91 yaşındaki Kamil Zeybek ve 89 yaşındaki eşi Ayşe Zeybek'in yaşadığı tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı. Patlama sesi duyan ve yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir odası ile çatısı tamamen yandı. Ekipler, evdeki yaşlı çiftin cansız bedenini buldu. "DEDEM KAPIYI AÇAMAMIŞ" Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, gazetecilere babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu, oksijen tüpü kullandığını söyleyerek, "Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış." dedi. İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, duyulan patlama sesinin de yangın nedeniyle oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. BİR ACI HABER DE MUĞLA​'DAN Muğla'nın Menteşe​ ilçesinde de iki katlı evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti. Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. İlgili Haberler Konya'da yangın faciası! Karı koca feci şekilde can verdi Kastamonu'da yangın: Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu Ordu'yu kahreden yangın: Yaşlı kadın hayatını kaybetti, evler tamamen yandı