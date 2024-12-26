Okul bahçesinde korkunç cinayet! 'Bekaret' detayı kan dondurdu

26 Aralık 2024 12:39 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 12:40

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 yaşındaki oğlunu okuldan almaya giderken öldürülen Murat Tosun'un cinayetine ilişkin yargılanan 4'ü tutuklu 6 sanık hakim karşısına çıktı. Tosun'u katleden Bilal K., maktulün nişanlısına tecavüz ettiğini iddia ettiğini söyleyerek "Ben H.B.'yi bakire sanıyordum meğerse benden önce başka bir şahısla ilişkisi olmuş ve hamile kalmış, kürtaj olmuş" diyerek cinayetin nedenini anlattı.

Kocaeli​'nin Derince​ ilçesinde 5 Şubat'ta oğlunu okuldan almaya giden Murat Tosun, 2 kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yapılan incelemelerin ardından Mehmet K. (51), oğlu Bilal K. (24) ile müstakbel gelini H.B.'yi ve olaya karıştığı tespit edilen K.K., eşi B.K. ile kızı S.O.'yu gözaltına alındı. Tosun'un katleden tutuklu sanık Bilal K., olay günü ve öncesinde yaşananları terk tek anlattı.

"BAKİRE SANIYORUM AMA..."

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan tutuklu sanık Bilal K., "H.B. 2022 tarihinden beri kız arkadaşım olur, daha sonra nişanlandık, evlilik hayali kuruyorduk. Ancak ben Zonguldak​'ta çalışırken konuşmasında değişiklik oldu. Ne olduğunu sorduğumda otobüste taciz edildiğini söyledi. Olayı öğrenince Kocaeli'ye geldim, kendisini teselli ettim ve geri gittim. Üzerinden bir hafta geçti, yine üzüntülüydü. Otobüs olayının devamının olduğunu anlattı. İşten eve dönerken şahsın onu takip ettiğini ve tecavüze yeltendiğini anlattı. Başımdan kaynar sular indi. Yine Zonguldak'tan geldim, olayı anneme anlattım, ağladım. Sabah, H.'nin babasının yanına gittim. Olayları anlattım, kendisi bana 'Ben inanmıyorum. Sen Zonguldak'ta çalıştığın için senin buraya gelmen amacıyla öyle demiştir' dedi. Bir süre sonra H.B. beni aradı, 'Neden babama söyledin, beni evden kovdu' dedi. Kendini taciz ettiğini söylediği kişiyi gördüğünü söyleyerek beni yanına çağırdı" dedi.

"NİŞANLIM TACİZ EDİLDİĞİNİ ANLATTI"

Bilal K., nişanlısıyla tacizin gerçekleştiği iddia edilen otobüs durağına gittiklerini ifade ederek, "Durakta bekledik ancak tacizci denilen kişiyi bulamadık. Ben kişinin ne adını, ne de yüzünü bilmiyordum. H.B. o ana kadar bana bir şey söylemedi. Kim olduğunu sorduğumda tanımadığını söylüyordu. Durakta beklerken birden kendisini taciz eden kişinin çocukluk arkadaşı S.O.'nun dayısı Murat Tosun olabileceğini söyledi. Murat Tosun'u da tanımam ancak kendisi yeğeni S.O.'yu taciz ettiği iddiasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanıyordu. H.B., S.'yi arayarak dayısı Murat'ın fotoğrafını istedi. Kendisini taciz eden dayısını fotoğraftan teşhis edeceğini söyledi. S. kendisinde fotoğrafı olmadığını söyleyerek annesi B.K.'ya durumu söylemiş. B.K. da H.'ye kardeşi Murat'ın fotoğrafını attı. H.B. kendisini taciz eden adamın o olduğunu söyleyerek ağladı. Birsen teyzenin daveti üzerine evlerine gittik. B.K. teyze, 'Gerçekten seni taciz ettiyse şikayetçi olalım' dedi" ifadelerini kullandı.

"MURAT, ARKASINA BAKTIĞINDA NİŞANLIMI GÖRDÜ, AĞLIYORDU"

Murat Tosun'dan şikayetçi olmak için evden çıktıklarını söyleyen Bilal K., "B.K. teyzenin eşi K. amca bize şahsın evini gösterdi ve gitti. Biz tam oraya yetişince Murat denen şahıs arabaya binip gitti. Babam ve H.B. ile birlikte şahsın peşinden araçla gittik. Şahıs bana çok tehlikeli biri olarak anlatıldığı için kendimi korumak amacıyla torpidoda bulunan bıçağı alarak araçtan indim. Murat, arkasına baktığında H.'yi gördü, ağlıyordu. Nefsime hakim olamadım, duyduklarımdan sonra şahsı yaralamak istedim, öldürmek istemedim. H. ile 6-7 ay sonra düğünümüz vardı. Babam ve H., benim Murat'ı bıçaklayacaklarımı bilmiyordu. Babam gelip bizi ayırmaya çalıştı. Biz boğuşunca sadece bir kez yumruk attı. Olay yerinden ayrıldık, daha sonra pişman oldum ve kolluk kuvvetlerine teslim oldum" diye konuştu.

"HAMİLE KALMIŞ, KÜRTAJ OLMUŞ"

H.B. ile gelecek planı yaptığını söyleyen Bilal K., "H. ile 6-7 ay sonra düğünümüz vardı. Ben H.B.'yi bakire sanıyordum meğerse benden önce başka bir şahısla ilişkisi olmuş ve hamile kalmış, kürtaj olmuş. H.'ye söylediğimde öyle bir şey olmadığını söyledi ancak iddianamede öğrendim ki H. ve ailesi bana yalan söylemiş. Vicdan azabı çekiyorum. H.B. böyle bir şey yoksa neden bana yalan söyledi diye çok düşündüm, dünyam başıma yıkıldı. Maktulün kendi öz yeğenini de taciz ettiği de söylenmişti. O yüzden ben H.'ye inandım" şeklinde konuştu.

"MURAT, OTOBÜSTE VE TÜNELDE BENİ TACİZ ETTİ"

Savunması için söz hakkı verilen sanık H.B. ise otobüste yanına oturan şahıs tarafından tacize uğradığını iddia ederek, "Şahsın bakışından rahatsız oldum. Elini omzuma attı. Arkamda otobüs düğmesi vardı. Ben düğmeye basacak sandım, art niyet aramadım, ayağa kalktım ve 'İneceksiniz galiba' dedim. Şaşırdı ve 'Evet' diyerek indi. Ben cam kenarına geçtim ancak araç ilerlemesine rağmen inmedi. Ben evin önünde indim ve art niyet aramadım ama etkilendim. 2 gün sonra yine aynı kişiyi görür gibi oldum ve korktuğum için taksiyle eve gittim. 2 gün sonra bizim evin altında tünel gibi olan yerde aynı şahıs beni sıkıştırdı. Kendi ve benim pantolonumu indirdi, hemen eve kaçtım. Korktuğum için şikayetçi olmadım. En son olayı gerçekleştiren kişinin Murat Tosun olduğunu, yüzünü net gördüğüm için kesinleştirdim" şeklinde konuştu.

"BİLAL BENİM TECAVÜZE UĞRADIĞIMI VE EVLENMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Olaylardan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve işten çıktığını söyleyen H.B., "Nişanlım Bilal beni aradı, psikoloğa gideceğimi söyledim. Yüzüğümü takmamam sebebiyle Bilal benimle tartıştı. Ben de 'Sorun yüzük mü, ne yaşadığımı biliyor musun ki yüzüğü soruyorsun?' dedim. Sadece otobüste yaşadığım olayı anlattım. Bir hafta sonra Bilal alkollü halde beni aradı, tecavüze uğrayıp uğramadığımı sordu. Öyle bir şey olmadığını söyledim ama inanmadı. Her şeyi anlatırsam beni yargılamayacağını, beni yanına alacağını söyledi. Bunun üzerine tünelde yaşadığım taciz olayını da anlattım. Bilal Zonguldak'tan Kocaeli'ye geldi, yaşananları babama anlatmış. Ben Bilal'e neden babama anlattığını, bu sebeple kavga ettiğimizi söyledim. Bilal benim tecavüze uğradığımı ve evlenmek istemediğini söyledi. Ben tecavüze uğramadığımı söyledim. Beraber onların evine gittik. Bilal ve babası adamı tanıyıp tanımadığımı sordu, aslında tünel olayında tanımıştım ancak korktuğum için söylemedim. Ben maktulü arkadaşım S.O.'nın davasından biliyorum ama kendisini tanımıyorum. Hatta o davada beni gizli tanık yapacaklardı. Bilal sadece adamı dövüp karakola teslim edeceğini söyledi. Daha önce Bilal dışında hiç kimseyle cinsel birliktelik yaşamadım. Hamile kaldığım ve bebeği aldırdığım konusu da doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE H.'NİN HAMİLE KALDIĞI İFADEMİ KABUL ETMİYORUM"

Tanık olarak dinlenen G.S. ise "Oğlum M. ile H. arasında 5 ay gibi bir birliktelik oldu ancak hamile kalmadı. Daha önce H.'nin hamile kaldığı ifademi kabul etmiyorum. Olaya ilişkin bilgim ve gördüm yoktur" dedi. Tanık olarak dinlenen oğlu M.'de annesinin ifadesini doğruladı.

Mahkeme heyeti, K.K.'nın tahliyesine, diğer 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.