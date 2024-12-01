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Okul kaldırımlarında yasa dışı bahis reklamı! Aileler isyan etti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 14:10 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 14:17
Okul kaldırımlarında yasa dışı bahis reklamı! Aileler isyan etti

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi birçok ünlü ismin de adının geçtiği operasyonlarla gündemden düşmeyen yasa dışı bahis sorunuyla ilgili pes dedirten bir olay daha yaşandı. Reklam konusunda sınır tanımayan bahis siteleri, okulun yanındaki kaldırımları reklam panosu yaptı. Bu duruma aileler isyan etti.

Yasa dışı bahis​ rezaleti ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil​, sanatçı Serdar Ortaç​ ve birçok sosyal medya fenomenine düzenlenen operasyonlarla yeniden gündem oldu. Sokaklarda sıkça rastlanan yasa dışı bahis sitelerinin reklamların okul çevrelerine kadar yayıldı. 

Okul kaldırımlarında yasa dışı bahis reklamı! Aileler isyan etti - 1. Resim

AİLELER YETKİLİLERE SESLENDİ

Şanlıurfa’da bir okulun hemen yanındaki kaldırımlarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları görüldü. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek yetkililerden, bu reklamların bir an önce kaldırılmasını istedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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