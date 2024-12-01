Okul kaldırımlarında yasa dışı bahis reklamı! Aileler isyan etti

01 Aralık 2024 14:10 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 14:17

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi birçok ünlü ismin de adının geçtiği operasyonlarla gündemden düşmeyen yasa dışı bahis sorunuyla ilgili pes dedirten bir olay daha yaşandı. Reklam konusunda sınır tanımayan bahis siteleri, okulun yanındaki kaldırımları reklam panosu yaptı. Bu duruma aileler isyan etti.